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Отделение социализации пожилых людей открылось в Тюмени

15:00 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Отделение социализации пожилых людей открылось в Тюмени. Оно предназначено для дневного пребывания тюменцев, страдающих старческой деменцией, рассказала журналистам директор Тюменского областного геронтологического центра Маргарита Бабушкина.

"Деменция - психиатрическое заболевание, которым страдают пожилые люди. Оно сопровождается ослаблением памяти, утратой приобретенных в течении жизни знаний и навыков, снижением способности к восприятию информации. Жизнь вместе с человеком, страдающим деменцией, нелегка, но многие тюменцы не хотят отдавать таких родственников в дома-интернаты для престарелых. В то же время работающим людям очень трудно обеспечить в домашних условиях необходимый уход и контроль за поведением больного, поэтому отделение дневного пребывания - лучший выход. Эта услуга очень востребована", - отметила директор Тюменского ОГЦ.

По словам Маргариты Бабушкиной, пожилым клиентам будут обеспечены не только комфортные и безопасные условия пребывания и трехразовое сбалансированное питание, но и психологическая реабилитация. Занятия с психологом могут помочь стабилизировать состояние больных и замедлить развитие заболевания.

"Перед открытием отделения мы внимательно изучили опыт социального обслуживания и реабилитации людей, страдающих деменцией, накопленный в России и Германии. Пока наше отделение рассчитано на 10 человек, но у нас есть все возможности для того, чтобы его расширить. Тюменская область входит в число пионеров в оказании такой социальной услуги. Подобные учреждения существуют лишь в двух-трех регионах страны", - подчеркнула директор Тюменского ОГЦ.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: геронтологический центр , социальные услуги

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