Герои Астрид Линдгрен придут в гости к юным тюменцам

Фото: www.vineyard-zuerich.ch

Насыщенным культурным днем станет в Тюмени 17 ноября.

Как сообщает городской департамент культуры, в 10 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) продолжатся прослушивания в номинации "Вокал" городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон".

На часе общения, посвященном Международному дню толерантности, в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) в 10 часов учащимся расскажут о толерантности, межнациональном общении, терпимости, взаимоуважении.

В библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 10 часов дети познакомятся с русскими народными инструментами, послушают, как они звучат, и посмотрят мультипликационный фильм "Русские потешки" киностудии "Союзмультфильм" 1969 г.

Библиотека № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 11 часов проведет урок дружеского общения. Ребята поучаствуют в игре "Приветствия", ответят на вопросы викторины, расскажут о традициях и обычаях, которые есть в их семьях.

"Наверное, нельзя быть ребенком и не шалить", - так считала известная шведская писательница Астрид Линдгрен, создавая персонажей Карлсона и Пеппи Длинныйчулок. И за это ей благодарно уже не одно поколение читателей. В Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 11 часов 40 минут ребят ждут веселые игры, головоломки и увлекательное путешествие с Пеппи на виллу "Курица".

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов ребята поразмышляют о толерантном, уважительном отношении друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, коммуникативной культуре общения и взаимопонимании сверстников между собой. Урок будет сопровождаться слайд-презентацией "На планете Толерантность", где рассказывается о чувстве уважения друг к другу.

В библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 12 часов ребята вместе с ведущей отправятся в страну под названием "Дружба", где царит честность, внимательность друг к другу, готовность прийти друг другу на помощь. Ребята поразмышляют над тем, что такое доброта, какие поступки, по их мнению, можно отнести к добрым, что такое настоящая дружба.

Информационная беседа "Папа в мамином халате" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15, корпус 1) в 10 часов посвящена Дню рождения Деда Мороза.

На встрече в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1) в 13 часов с представителем общественной организации утверждения и сохранения трезвости "Трезвая Тюмень" состоится разговор о вредных привычках и их последствиях.

Двум командам-участникам игровой программы в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 13 часов предстоит проверить свои правовые знания, выполняя задания на игровых станциях: "Сказочная", "Правовая страна", "Права и обязанности", "Да! Нет!", "Познавательная".

Музейную экспозицию "Меня на крыльях птица в мир принесла", посвященную поэту Александру Гришину, представят в библиотеке № 2 (ул. Мира, 31/2) в 13 часов.

В библиотеке № 8 (ул. Северная, 2/1) в 14 часов ребят ждет знакомство с интересными фактами биографии шведской писательницы Астрид Линдгрен. Ребят ждет встреча с героями ее произведений.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 14 часов школьники узнают, что значит быть терпимыми, милосердными и снисходительными, вместе с ведущей разберут различные ситуации. Вниманию учащихся будет предложена игра "Чем мы похожи", которая способствует сплоченности коллектива. В завершение встречи ребята посмотрят познавательный видеоролик.

В 19 часов на сцене театра "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко "Вино любви".

