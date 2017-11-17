Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

фото Тобольской промплощадки

На основных технологических установках нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" выполнено более двух третей всех работ.

В октябре, как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, прогресс работ по установке пиролиза (проектирование, комплектация, строительно-монтажные работы) составил 67,4%. Смонтировано более 9 тыс. тонн оборудования, металлоконструкций и других материалов печей пиролиза. Также на печах продолжается монтаж внутреннего оборудования (подовых горелок, дымоходов, закалочно-испарительных аппаратов). На 85% (52,5 тыс. тонн) завершен монтаж металлоконструкций эстакад, навесов, этажерок и подстанций. Продолжаются работы по обшивке каркасов зданий стальным профилированным листом для создания закрытого контура и защиты будущего оборудования от осадков.

На установке по производству полиэтилена (прогресс работ - 63,5%) завершается монтаж крупнотоннажного оборудования. Уложено 15,1 км подземного трубопровода. На установке по производству полипропилена (прогресс работ - 69,1%) смонтировано 1,5 тыс. тонн статического оборудования (51,7% от общего объема) и 460 тонн динамического оборудования (35,7 % от общего объема).

фото Тобольской промплощадки

Ведется монтаж металлоконструкций на эстакадах и корпусах технологических установок. Выполненный объем составляет 7,1 тыс. тонн, что составляет 89,2 % от запланированного объема.

В работах на площадке в октябре было задействовано 19 тыс. 160 строителей. В строительстве участвуют 38 прямых подрядных организаций из Тобольска и других городов России (Тюменская область, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Пермь, Московская область), а также из-за рубежа. В возведении комплекса используется 1 тыс. 202 единицы строительной техники, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Площадь будущего завода – 460 га. На этой территории можно разместить 190 крупнейших в мире океанских лайнеров.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.