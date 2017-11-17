up

17.11.2017 пятница

EUR 70.704

USD 59.9898

В Тюмени -7..-9 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

15:58 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

На основных технологических установках нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" выполнено более двух третей всех работ.

В октябре, как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, прогресс работ по установке пиролиза (проектирование, комплектация, строительно-монтажные работы) составил 67,4%. Смонтировано более 9 тыс. тонн оборудования, металлоконструкций и других материалов печей пиролиза. Также на печах продолжается монтаж внутреннего оборудования (подовых горелок, дымоходов, закалочно-испарительных аппаратов). На 85% (52,5 тыс. тонн) завершен монтаж металлоконструкций эстакад, навесов, этажерок и подстанций. Продолжаются работы по обшивке каркасов зданий стальным профилированным листом для создания закрытого контура и защиты будущего оборудования от осадков.

На установке по производству полиэтилена (прогресс работ - 63,5%) завершается монтаж крупнотоннажного оборудования. Уложено 15,1 км подземного трубопровода. На установке по производству полипропилена (прогресс работ - 69,1%) смонтировано 1,5 тыс. тонн статического оборудования (51,7% от общего объема) и 460 тонн динамического оборудования (35,7 % от общего объема).

фото Тобольской промплощадки

Ведется монтаж металлоконструкций на эстакадах и корпусах технологических установок. Выполненный объем составляет 7,1 тыс. тонн, что составляет 89,2 % от запланированного объема.

В работах на площадке в октябре было задействовано 19 тыс. 160 строителей. В строительстве участвуют 38 прямых подрядных организаций из Тобольска и других городов России (Тюменская область, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Пермь, Московская область), а также из-за рубежа. В возведении комплекса используется 1 тыс. 202 единицы строительной техники, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Площадь будущего завода – 460 га. На этой территории можно разместить 190 крупнейших в мире океанских лайнеров.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: СИБУР , инвестиционный проект , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

Последние новости

17:45 Тюменцы увидят фильм "Они сражались за Родину" на большом экране
17:34 В Тюменском районе открыли обновленный памятник Тимофею Егоровичу Несговорову
17:23 На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей
17:12 Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"
17:01 Тюменский госуниверситет развивает сотрудничество с Казахстаном
16:53 Фестиваль-конкурс "Адмиралтейская звезда" определил лучших танцоров
16:42 "Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске
16:31 Общественники Югры подписали соглашение о взаимодействии с прокуратурой округа
16:23 В Тюменском районе сыграли в "Что? Где? Когда?"
16:20 Трехметровый снеговик приглашает тюменцев на каток
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Владимир Якушев: зараженная АЧС свинина будет уничтожена

Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей

Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

Тюменские рыбоводы наращивают производственные мощности

Общество

Тюменцы увидят фильм "Они сражались за Родину" на большом экране

В Тюменском районе открыли обновленный памятник Тимофею Егоровичу Несговорову

Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"

Спорт

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Навстречу спорту: моржевание укрепит иммунитет только при разумном подходе

Происшествия

Тюменец сжег тело убитого им мужчины

В Новом Уренгое инспекторов ДПС осудят за взятку

На Ямале в берлоге медведя нашли останки человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+