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Трехметровый снеговик приглашает тюменцев на каток

16:20 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Трехметровый снеговик, который приглашает горожан на каток, появился в Заречном микрорайоне Тюмени. 

На его груди висит табличка: "Ждем всех на самом большом катке в Тюмени #звездныйполюс в декабре!" Однако организаторы пошли дальше – и устроили в городе настоящий флешмоб снеговиков. В некоторых районах города появились его снежные братья, отвечающие: "Собираемся на самый большой каток в Тюмени #звездныйполюс". 

Работы по обустройству площадки ведутся уже в полной мере: готовятся  рабочие помещения, устанавливаются эксклюзивные остановки и стилизованные скамейки. Чтобы "Звездный полюс" стал действительно уникальным, организаторы изучили опыт работы московских компаний, приняли все рекомендации – как по обустройству, так и по организации программы – и планируют воплотить их в жизнь. 

Напомним, в декабре на парковке ТРЦ "Тюмень Сити Молл" открывается самый большой ледовый каток региона. Его площадь составит 4 тыс. кв. м; для сравнения – площадь стандартного хоккейного корта варьируется в пределах 1 тыс. 800 кв. м. 

Каждые выходные посетителей ждут перфомансы и шоу-программы, вечеринки на льду и диджей-сеты, семейные развлечения. Для любителей селфи будут обустроены фотозоны, а также назначены фотодни. Еще один приятный бонус – на катке предусмотрена скоростная трасса длиною более 100 м и светодинамичная подсветка льда.

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Теги: каток , снеговик

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