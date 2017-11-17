Трехметровый снеговик приглашает тюменцев на каток

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Трехметровый снеговик, который приглашает горожан на каток, появился в Заречном микрорайоне Тюмени.

На его груди висит табличка: "Ждем всех на самом большом катке в Тюмени #звездныйполюс в декабре!" Однако организаторы пошли дальше – и устроили в городе настоящий флешмоб снеговиков. В некоторых районах города появились его снежные братья, отвечающие: "Собираемся на самый большой каток в Тюмени #звездныйполюс".

Работы по обустройству площадки ведутся уже в полной мере: готовятся рабочие помещения, устанавливаются эксклюзивные остановки и стилизованные скамейки. Чтобы "Звездный полюс" стал действительно уникальным, организаторы изучили опыт работы московских компаний, приняли все рекомендации – как по обустройству, так и по организации программы – и планируют воплотить их в жизнь.

Напомним, в декабре на парковке ТРЦ "Тюмень Сити Молл" открывается самый большой ледовый каток региона. Его площадь составит 4 тыс. кв. м; для сравнения – площадь стандартного хоккейного корта варьируется в пределах 1 тыс. 800 кв. м.

Каждые выходные посетителей ждут перфомансы и шоу-программы, вечеринки на льду и диджей-сеты, семейные развлечения. Для любителей селфи будут обустроены фотозоны, а также назначены фотодни. Еще один приятный бонус – на катке предусмотрена скоростная трасса длиною более 100 м и светодинамичная подсветка льда.