Тюменцы смогут узнать, что такое блокчейн и криптовалюты

utmn.ru

День блокчейн пройдет в Финансово-экономическом институте ТюмГУ 21 ноября. Начало в 10 часов.

День блокчейн – уникальная возможность узнать мнение экспертов о технологиях будущего: как блокчейн повлияет на бизнес-процессы и общество, как с помощью ICO можно инвестировать в инновационные проекты, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Тюменцы смогут узнать, что такое блокчейн и криптовалюты, как эта технология изменит банковскую сферу, отрасли связи и телекоммуникаций, как будет формироваться экономика токенов и цифровые активы. Технология блокчейн (цепочка блоков) представляет собой распределенную базу данных, у которой устройство хранения данных не подключено к общему серверу. Благодаря прозрачности всех трансакций и высокой степени безопасности технология блокчейн стремительно развивается, и в День блокчейн можно узнать самое важное, интересное, актуальное и полезное.

В числе участников мероприятия будут ведущие эксперты венчурных фондов, коммерческих организаций, использующих технологии блокчейн, а также преподаватели, аспиранты и студенты.

Полная программа здесь.