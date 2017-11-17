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В Салаирке открыт обновленный памятник Герою Советского Союза Тимофею Несговорову

15:47 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Обновленный памятник 19 летнему Герою Советского Союза Тимофею Несговорову открыт на его родине в селе Салаирка. Он погиб 19 августа 1943 года в ходе битвы на Курской дуге, в бою около деревни Пархомовка (ныне Краснокутский район Харьковской области).

Из семьи Несговоровых на фронт ушло трое старших сыновей, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района. Никто из них не вернулся с войны. Самый младший из Несговоровых прожил в Салаирке всю жизнь.

"В нашей семье память о Тимофее Егоровиче и всех его погибших братьях жива. Мы благодарны администрации Тюменского района за обновление бюста. Предыдущий был установлен еще в 60-х годах прошлого века. Он обветшал, и все жители Салаирки хотели, чтобы его привели в порядок", - сказала на открытии обновленного бюста внучка младшего брата героя Татьяна Ешмуханбетова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители района, главы муниципальных образований Салаирского тракта, школьники, ветераны войны и труда.

Бюст установлен во дворе школы, и для многих поколений салаирских ребят Тимофей Несговоров – это пример мужества и героизма. Тимофей Несговоров родился в 1924 году в селе Салаирка. Окончив школу, работал в колхозе трактористом. В августе 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил полковую школу. К августу 1943 года сержант Тимофей Несговоров командовал отделением 318-го стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии 27-й армии Воронежского фронта. 19 августа 1943 года в бою у села Пархомовка Краснокутского района Харьковской области Украинской ССР Несговоров со связкой гранат бросился под немецкий танк, ценой своей жизни остановив немецкую контратаку. Похоронен в Пархомовке.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство" сержант Тимофей Несговоров посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

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Теги: памятник , Тюменский район , Тимофей Несговоров , Великая Отечественная война

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