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Врачи считают возможной пересадку головы

11:36 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Эксперимент по пересадке человеческой головы доказал, что технически реализовать эту идею можно, однако пока не решен вопрос о том, будут ли функционировать голова и тело живого человека после такой операции.

Такое мнение высказал главный внештатный трансплантолог Минздрава России и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергей Готье, сообщает РИА Новости

Ранее итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что команда хирургов из Медицинского университета Харбина успешно провела пересадку человеческой головы на мертвое тело. По его словам, на очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом.

Готье пояснил, что при подготовке к реализации какой-то новой технологии всегда проходят экспериментальные исследования, в частности, на животных. Отработка же хирургических навыков обычно осуществляется на трупах. По словам Готье, эксперимент на трупе не дает возможности оценить результат в плане восстановления всех функций головного мозга за счет кровообращения в теле.

"Мы никогда не знаем, как получится осуществление нервного контакта головы с этим телом. Потому что самое сомнительное, в чем все сомневаются пока еще специалисты, это возможность восстановления нервного соединения в области спинного мозга", — добавил трансплантолог. 

Напомним, в 2015 году Серджио Канаверо объявил о запуске проекта, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной и головной мозг с помощью особой процедуры, которую назвал "протокол GEMINI". Первым участником эксперимента согласился стать российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии. Однако позже стало известно, что первая операция пройдет в Китае.

 

 

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Теги: ученые , врачи , трансплантация

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