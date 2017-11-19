В Гилевской роще установят арт-кормушки

Фото организаторов мероприятия

Дизайнерские кормушки появятся в Гилевской роще в Тюмени. 20 ноября арт-объекты установят участницы регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Тюменская область 2018.

Изделия символично раскрашены в цвета движения WorldSkills Russia – желтый, зеленый, синий и красный. Перед развешиванием птичьих домиков авторы работ презентуют коллегам свои идеи оформления.

Раскрашиванием кормушек занимались студентки Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, которые будут выступать в компетенции "Дизайн интерьера". Это – одна из четырех новых компетенций Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018. Участницам конкурса предстоит красить стены, декорировать ширму, расставлять мебель, сообщают организаторы мероприятия.

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018 пройдет с 4 по 8 декабря в Тюмени. Мероприятия будут традиционно проводиться на нескольких площадках, основные из которых – Выставочный зал и Технопарк. Участниками станут более 200 человек.