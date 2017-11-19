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Проект "Детский адвокат" помогает тюменским подросткам выбрать правильный путь

18:52 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменский региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" подвел итоги реализации проекта "Детский адвокат". С апреля 2016 года благодаря участию в проекте 60 подростков сняты с учета в органах профилактики. Ни один из 170 его участников не совершил повторного правонарушения, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Проект стартовал в Тюменской области в апреле 2016 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как отметила директор центра "Семья" Елена Перминова, на каждом этапе "правильного пути" подростки усиленно работали над собой, проходили психологические тренинги и мастер-классы, занимались интересными и полезными делами.

Работу по профилактике преступности и правонарушений организовали с учетом индивидуальных особенностей подростков, проводили примирительные процедуры. В общем был задействован целый комплекс правовой, психологической и педагогической поддержки ребят и их семей, в котором участвовали более 90 специалистов разных направлений.

Около 300 консультаций провели "детские адвокаты": для установления мотивов преступления, коррекции отношения подростка к совершенному правонарушению, предупреждения совершения других преступлений. Все занятия с участниками проекта помогали выявить их таланты и интересы, формировали активную жизненную позицию и правовую культуру. Многие увлеклись каким-либо видом спорта, творчества, ремесла или увидели перспективу будущей профессии во время экскурсий на предприятия города.

Соб. инф.

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