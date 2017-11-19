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ГИБДД приглашает тюменцев принять участие в фотоконкурсе

20:23 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Госавтоинспекция приглашает родителей малышей из Тюменской области принять участие во всероссийском фотоконкурсе "Мой ребенок в безопасности!", организованном экспертным центром "Движение без опасности".

Тема продолжает оставаться актуальной для Тюменской области. В этом году более 12 тыс. водителей на дорогах региона привлечены в административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. С начала года зарегистрировано 122 ДТП с участием юных пассажиров до 12 лет, в которых 136 детей были ранены. Возможно, это число было бы меньше, если бы в 17 случаях родители-водители не забыли пристегнуть детей удерживающими устройствами.

Для участия в фотоконкурсе необходимо до 20 декабря 2017 года сделать фото ребенка в автокресле и выложить его в Инстаграмм с хештегами #детствобезопасности, #бездтп, #recaro. Победитель конкурса будет определен 20 декабря, он получит в подарок детское автокресло.

Соб. инф.

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