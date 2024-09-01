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Тюменца с наркотиками задержали в Тобольске

Происшествия, 13:56 21 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии наркотических средств 37-летний тюменец задержан в Тобольске, сообщает региональное УМВД.

При досмотре в присутствии понятых оперативники изъяли у задержанного 10 свёртков с белым порошком. Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина решил заработать на распространении запрещенных веществ.

Исполнять роль закладчика мужчину отправили в Тобольск. В лесном массиве он забрал наркотики и в съёмной квартире начал расфасовывать их на разовые дозы.

Там оперативники изъяли еще 23 свёртка. экспертиза установила, что тюменец намеревался сбыть более 50 гр "N-метилэфедрона".

"Работодатель" обещал тюменцу за каждый оборудованный тайник по 400 рублей. Сейчас мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.

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# наркотики , Тобольск , уголовное дело

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