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В Тюмени разыскивают похитителя электроинструмента

Происшествия, 14:57 21 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже набора инструментов в магазине "Деньги сегодня", сообщает региональное УМВД.

11 сентября в торговой точке по улице Таллинской злоумышленник похитил набор инструментов на сумму 3 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 27-01-00, либо 102.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

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# кража , розыск , уголовное дело

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