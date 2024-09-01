В Тюмени разыскивают похитителя электроинструмента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже набора инструментов в магазине "Деньги сегодня", сообщает региональное УМВД.

11 сентября в торговой точке по улице Таллинской злоумышленник похитил набор инструментов на сумму 3 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 27-01-00, либо 102.