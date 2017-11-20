up

20.11.2017 понедельник

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Роспотребнадзор предлагает помощь пострадавшим в кафе "Ржавый дед"

10:40 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
gdb.rferl.org

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области готово оказать помощь пострадавшим, которым был причинен вред в связи заболеванием, полученным при употреблении пищи в кафе "Ржавый дед", в возмещении причиненного вреда здоровью в случае не урегулирования указанного вопроса в досудебном порядке.

В соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса РФ, ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" защита прав потребителей (частных прав) осуществляется судебными органами.

Управление, как орган государственной власти, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.

Статьей 56 Гражданского процессуального кодекса России установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В этой связи, потребители, пострадавшие в кафе "Ржавый дед" вправе обратится в управление с соответствующим заявлением об оказании им помощи в защите нарушенных прав с приложением копий документов, подтверждающих факт причинения вреда здоровью, сообщает ведомство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: общественное питание , Роспотребнадзор , отравление , суд

Последние новости

12:30 В ДТП в Нижневартовске пострадали шесть человек
12:19 В Викуловском районе подвели итоги кормозаготовки-2017
12:08 Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах
11:57 На Ямале арестовали за взятку директора предприятия
11:46 Икона, написанная тюменским осужденным, отправится на всероссийский конкурс
11:35 В Викуловском районе выбрали лучших аграриев
11:24 Упоровские допризывники освоили парашюты
11:13 Женщина и двоей детей погибли в аварии на трассе Ялуторовск – Ярково
11:02 "Рубин" победил в Нижнем Тагиле
10:51 На развязке Монтажников откроют три новых съезда
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев примет участие в межрегиональном совете ЕР в Салехарде

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

Политика

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

В Тюмени завершился кастинг на участие в проекте "Битва VJ-ев: Политическая кухня"

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

Экономика

Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил выпуск новой краски

Общество

В Викуловском районе подвели итоги кормозаготовки-2017

Икона, написанная тюменским осужденным, отправится на всероссийский конкурс

В Викуловском районе выбрали лучших аграриев

Спорт

Упоровские допризывники освоили парашюты

"Рубин" победил в Нижнем Тагиле

Тюмень примет чемпионат Уральского федерального округа по скалолазанию

Происшествия

В ДТП в Нижневартовске пострадали шесть человек

На Ямале арестовали за взятку директора предприятия

Женщина и двоей детей погибли в аварии на трассе Ялуторовск – Ярково
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+