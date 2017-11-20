Роспотребнадзор предлагает помощь пострадавшим в кафе "Ржавый дед"

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области готово оказать помощь пострадавшим, которым был причинен вред в связи заболеванием, полученным при употреблении пищи в кафе "Ржавый дед", в возмещении причиненного вреда здоровью в случае не урегулирования указанного вопроса в досудебном порядке.

В соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса РФ, ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" защита прав потребителей (частных прав) осуществляется судебными органами.

Управление, как орган государственной власти, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.

Статьей 56 Гражданского процессуального кодекса России установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В этой связи, потребители, пострадавшие в кафе "Ржавый дед" вправе обратится в управление с соответствующим заявлением об оказании им помощи в защите нарушенных прав с приложением копий документов, подтверждающих факт причинения вреда здоровью, сообщает ведомство.