ТюмГУ приглашает на дни открытых дверей

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Определиться с выбором профессии, познакомиться с ректоратом и педагогами Тюменского государственного университета, а также узнать об интересной и насыщенной студенческой жизни можно будет в день открытых дверей ТюмГУ, который пройдет в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 10 декабря, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

День открытых дверей – это прекрасная возможность узнать обо всех направлениях подготовки, перечне вступительных испытаний, условиях поступления в вуз и возможностях дальнейшего трудоустройства. Поэтому, несмотря на то что представление на сцене начнется в 11 часов, будет лучше прийти на час раньше, чтобы успеть немного осмотреться, найти друзей и знакомых, изучить буклеты, которые будут предложены вниманию в фойе, побывать на выставках и презентациях институтов вуза, пообщаться с педагогами, задать им лично все интересующие вопросы.

Помимо масштабного общеуниверситетского праздника абитуриенты смогут побывать в гостях во всех институтах вуза. Расписание дней открытых дверей в институтах можно посмотреть на сайте ТюмГУ.