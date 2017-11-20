На Ямале арестовали за взятку директора предприятия

Фото ИА "Тюменская линия"

Директор дочернего предприятия "Газпромнефть" арестован на два месяца по делу о крупной взятке в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 17 ноября 2017 года генеральный директор дочернего предприятия "Газпромнефть" получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа более 1 миллиона рублей. За эти деньги он должен был выполнить действия в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия.

Постановлением Салехардского городского суда принято решение о заключении указанного лица под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается

В отношении лица, являющегося посредником в передаче коммерческого подкупа, возбуждено уголовное дело.