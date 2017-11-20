"Рубин" победил в Нижнем Тагиле

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Серию из трех поражений прервал в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин". В Нижнем Тагиле подопечные Владислава Хромых в овертайме одолели "Спутник" - 3:2.

Злым гением хозяев стал нападающий сибирской дружины Виталий Жиляков, большую часть своей карьеры проведший не где-нибудь, а именно в тагильском клубе. Он подкараулил шайбу возле ворот соперников и переправил ее в цель. В роли ассистентов выступили Андрей Ерофеев и Сергей Карпов, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Между тем, гости имели возможность избежать нервотрепки и увезти из Нижнего Тагила три очка. Первый период сибиряки провели выше всяких позвал, выжав практически максимум из того, что им предоставила игра. На шестой минуте счет открыл нападающий Денис Давыдов, сыграв в свойственной для себя активной манере у ворот соперников. Результативный балл заработал защитник Руслан Трубкин, вернувшийся в состав "Рубина" после дисквалификации. Что касается Давыдова, то для него этот гол стал третьим за четыре последних матча. На этом тюменцы не остановились, и до перерыва упрочили свое лидерство. Вновь им помогла нацеленность на ворота – отличился Игорь Сафаралеев. В роли ассистента выступил опытный Михаил Потякин.

Во втором периоде пришлось демонстрировать мастерство голкиперу тюменского клуба Егору Назарову. Достаточно сказать, что уральцы девятнадцать раз бросили в створ ворот. В целом в середине матча на площадке шла жесткая борьба, временами переходившая за рамки дозволенного. Казалось, что рубиновцы смогут придерживаться выбранной линии на игру и в третьем отрезке, однако их планы были нарушены. На 43 минуте тагильчане получили большинство и быстро его конвертировали в результат – лишнего реализовал Дмитрий Стулов. Ровно через шесть минут Егор Рожков смог вновь огорчить Назарова. Затем началась борьба характеров. В сложной для обеих команд ситуации уверенно действовали вратари. Овертайм в привычном уже формате "3 на 3" проходил на встречных курсах до тех пор, пока долгожданную победу "Рубину" не принес Виталий Жиляков.