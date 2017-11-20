Владельца iPhone можно встретить в бакалее

МегаФон

Владельцы iPhone стали чаще оплачивать покупки через Apple Pay. На Урале с начала осени оборот по банковской карте "МегаФона" с привязкой к приложению на яблочном смартфоне вырос в 2,5 раза. Пик шопинга приходится на вечер среды.

Далее в хит-параде дней по популярности покупок через Apple Pay идут выходные, вторник, четверг и пятница. Понедельник – самый нелюбимый день для шопинга с мобильного. Чаще всего с телефона оплачивают покупки в бакалеях и супермаркетах, куда уходит большая часть денег. Далее идут рестораны, путешествия, бензин, одежда, аксессуары и аптеки.

Уральские владельцы банковской карты "МегаФона" с привязкой к Apple Pay покупают товары круглосуточно. Бум продаж приходится на вечерние часы – с 18 до 20. Связисты приготовили подарок любителям оплачивать покупки через iPhone.

"Платить с мобильного – удобно и просто. А теперь еще и вдвойне выгодно. К кэшбэку мегабайтами добавился еще 20% кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты. Это поможет использовать возможности смартфона по-максимуму и получать бонусы", – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Воспользовавшись банковской картой "МегаФона" и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает кэшбэк 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств может быть до 1 тыс. 500 рублей в месяц.

Отличие карты "МегаФона" заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты "МегаФона" в привязке к Apple Pay.