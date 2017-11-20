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Единый номер экстренной помощи "112" завели в муниципалитеты

16:10 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
"Ростелеком" модернизировал инфраструктуру сетей связи в муниципалитетах региона. Фото ИА "Тюменская линия"

Инфраструктуру сетей связи под единый номер экстренной службы помощи "112" модернизировал "Ростелеком" в 15 муниципальных районах Тюменской области.

"Ростелеком" завершил модернизацию 110 сельских координатных АТС в 15 муниципальных районах, сообщает пресс-служба компании. Связисты внесли изменения в настройку оборудования координатных станций и провели комплекс дополнительных мероприятий по организации маршрутизации вызова.

В 42 сельских населенных пунктах модернизацию координатной станции провели с заменой нумерации. Абоненты компании были заранее проинформированы о проводимых работах и о новом абонентском номере. Все переключения специалисты компании провели на станционном оборудовании "Ростелекома", поэтому присутствие абонентов дома не потребовалось.

"Для того, чтобы единый номер "112" был доступен каждому жителю, вне зависимости от места проживания, "Ростелеком" ведет активную модернизацию сельских телефонных станций координатного типа. Их модернизация дает абоненту возможность вызывать экстренные службы, позвонив по короткому номеру "112" с домашнего телефона без набора префикса, а также ускорить возможность определения местоположения абонента, уменьшить количество ошибок и снизить количество технических шумов", - пояснил технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Алексей Рогачев.

Номер "112" является единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, центра "Антитеррор". Единый номер доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Он не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования: граждане также могут звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов или 101, 102, 103, 104 с мобильных.

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Теги: телефония , телефон , связь , помощь , Ростелеком

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