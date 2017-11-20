Тюменские школьники отметили Международный день толерантности
Праздник дружбы народов в школе №52 Тюмени. Фото из группы "Школьная жизнь_72" в социальной сети
Праздник дружбы народов организовали педагоги тюменской школы №52 для учеников и их родителей. Мероприятие приурочили к Международному дню толерантности.
Ребята рассказали, что в школе учатся представители девяти национальностей, и все они стараются жить большой семьей в мире, дружбе и согласии.
Цель, которую преследовали организаторы, - сделать так, чтобы ребята не забывали историю, культуру своего народа и толерантно относились к чужому языку, национальной одежде, символам и традициям других наций. Праздник объединил детей разных национальностей и показал, что у всех народов много общего, рассказали в департаменте образования администрации Тюмени.
Праздник дружбы народов в школе №52 Тюмени. Фото из группы "Школьная жизнь_72" в социальной сети
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Дарья Казакова
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