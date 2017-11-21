up

21.11.2017 вторник

EUR 69.6654

USD 59.2746

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы могут проголосовать за название моста в Крым

08:51 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ncrim.ru

Выбрать название для строящегося моста в Крым могут жители России до 16 декабря. Онлайн-голосование открылось на специальном сайте назовимост.рф. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию и оставить свой голос за понравившийся вариант.

Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс России – после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.

Мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: опрос , Крым , строительство мостов

Последние новости

10:41 Ишимцы напишут Всероссийский географический диктант
10:30 В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"
10:19 Население Тюменской области растет высокими темпами
10:08 На Ямале пьяная мать отравила двухмесячную дочь грудным молоком
09:57 Ввод жилья в Тюменской области превышает среднероссийский показатель
09:46 В России объявлена арт-эстафета
09:35 Тюменский АПК наращивает объемы сельхозпроизводства
09:24 В Тюмени открываются семейные курсы по робототехнике
09:13 Кинофестиваль документалистики "КинЗА" стартует в Тюмени
09:02 В Тюмень привезли марку, посвященную "Космической связи"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Население Тюменской области растет высокими темпами

Ввод жилья в Тюменской области превышает среднероссийский показатель

Тюменский АПК наращивает объемы сельхозпроизводства

Политика

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

Экономика

Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост

В Тюменской области снят карантин по золотистой картофельной нематоде

Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Общество

Ишимцы напишут Всероссийский географический диктант

В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"

В России объявлена арт-эстафета

Спорт

В Челябинске построят центр развития шорт-трека

Ветераны спорта состязались в Викулово

Тюменские дзюдоисты стали чемпионами Гран-при в Голландии

Происшествия

На Ямале пьяная мать отравила двухмесячную дочь грудным молоком

В Югре коммунальщик за взятку заплатит штраф

Безработный уроженец Казахстана попался с наркотиками в Тюмени  
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+