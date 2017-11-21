Тюменцы могут проголосовать за название моста в Крым

ncrim.ru

Выбрать название для строящегося моста в Крым могут жители России до 16 декабря. Онлайн-голосование открылось на специальном сайте назовимост.рф. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию и оставить свой голос за понравившийся вариант.

Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс России – после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.

Мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.