Викуловские школьники увидели, к чему приводит нарушение дорожных правил

Акция, посвященная всемирному Дню памяти жертв ДТП, фото - ddt-vikulovo.ru

Три дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошло в Викуловском районе с начала 2017 года.

Память погибших почтили одиннадцатиклассники Викуловской школы №1 - они провели специальную акцию, приуроченную ко Дню памяти жертв ДТП.

Ребята посетили штрафную стоянку с техникой, владельцы которой лишены водительских удостоверений или вовремя не оплатили штрафы. Среди транспортных средств есть и те, на которых разбились викуловчане. В память о них школьники зажгли свечи и запустили в небо белые шары. Вместе с детьми в акции поучаствовали инспектор ГИБДД Мария Тельнова и председатель думы Викуловского района Любовь Сердюкова.

Напомним, всемирный День памяти жертв ДТП отмечается каждый год в третье воскресенье ноября. В России и мире в этот день проходят мемориальные мероприятия, митинги и акции, призывающие общественность вспомнить о погибших в автокатастрофах. Традиционно в них участвуют отряды юных инспекторов дорожного движения, школьники, студенты, представители общественности.

﻿ Акция, посвященная всемирному Дню памяти жертв ДТП, фото - ddt-vikulovo.ru 1 /

Евгения Шевцова