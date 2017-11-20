Кормушки с символикой WorldSkills Russia появились в Гилевской роще

Арт-кормушки WorldSkills Russia в Гилевской роще. Фото ИА «Тюменская линия».

Дизайнерские кормушки для птиц, раскрашенные в цвета движения WorldSkills Russia, появились в Гилевской роще в Тюмени. Арт-объекты изготовили и установили будущие участники приближающего Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia.

Студентки Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, которые выступят в компетенции "Дизайн интерьера", раскрасили кормушки в желтый, зеленый, синий и красный цвета. Таким образом участницы чемпионата решили ввести некую традицию, особым образом расписав кормушки.

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Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Екатерина Панарина рассказала, что впервые будет участвовать в открытом региональном чемпионате.

"Нам предстоит выполнить рисунки и скетчи в заданной тематике, составить коллажи. Вторым заданием станет декорирование ширмы, третьим – покраска стен. Вообще, если говорить о профессии, то дизайнер интерьера должен иметь свой вкус, собственную цветовую гамму, определенный стиль", - отметила она.

Открытый региональный чемпионат пройдет в Тюмени с 4 по 8 декабря. Как рассказала директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич, о своем участии заявили уже более 200 человек. Это представители среднего профессионального и высшего образования, а также молодые рабочие в возрасте до 22 лет. Они представляют не только Тюменскую область, но и Москву, Казань, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Волгоград.

"С каждым годом участников становится все больше, как и компетенций, в которых они соревнуются. В этом году победителей будут определять в 34 номинациях, которые условно можно разделись на шесть основных блоков – "Строительство", "IT-технологии", "Искусство и дизайн", "Промышленное производство", "Сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта". Новыми станут компетенции "Физическая культура и спорт", "Производство мебели", "Управление железнодорожным транспортом" и "Дизайн интерьера", - рассказала она.

Сам чемпионат, по мнению Надежды Мазуркевич, позволит не только повысить престиж рабочих профессий, но и привлечь лучших специалистов в эти отрасли. Оценивать участников будут не только тюменские эксперты, но и сертифицированные эксперты из других городов.

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Любовь Голышева