up

21.11.2017 вторник

EUR 69.6654

USD 59.2746

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"

10:30 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

XXIX Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" состоится в Ялуторовске с 7 по 14 декабря. 

Откроет фестиваль митинг на мемориале декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске. А торжественные мероприятия стартуют в детской школе искусств им. С. И. Мамонтова. Вечером 7 декабря зрителей ждет концертная программа хорового отдела "Песни звонкие метели". Откроется и передвижная выставка "Декабристы: путь длиною в тридцать лет", представленная Ялуторовским музейным комплексом.

Как сообщает областной департамент культуры, почетными гостями фестиваля станут потомок декабриста Якушкина А. А. Бонч-Осмоловская, сотрудник музея "Петропавловская крепость" М. В. Вершевская, член Санкт-петербургского общества наследия декабристов Т. Н. Ознобишина.

Интересны будут и шахматный турнир им. декабриста Вильгельма Тизенгаузена,  и "Декабристский бал" в школе им. Декабристов, а также детский и студенческий балы во Дворце культуры, литературная гостиная "Памяти поэтов-декабристов", салонный вечер "Зажгутся свечи в доме Муравьёвых". Музыкальная программа фестиваля будет представлена Санкт-Петербургской опереттой. Участников фестиваля ждут круглые столы, встречи с писателями, экскурсии.

14 декабря, в День памяти декабристов, традиционно пройдет митинг на мемориально-духовном комплексе с возложением цветов к могилам декабристов А.В. Ентальцева и В.И. Враницкого.

Завершится фестиваль выступлением камерного оркестра детской школы искусств им. С.И. Мамонтова во Дворце культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: музей , Ялуторовск

Последние новости

10:41 Ишимцы напишут Всероссийский географический диктант
10:30 В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"
10:19 Население Тюменской области растет высокими темпами
10:08 На Ямале пьяная мать отравила двухмесячную дочь грудным молоком
09:57 Ввод жилья в Тюменской области превышает среднероссийский показатель
09:46 В России объявлена арт-эстафета
09:35 Тюменский АПК наращивает объемы сельхозпроизводства
09:24 В Тюмени открываются семейные курсы по робототехнике
09:13 Кинофестиваль документалистики "КинЗА" стартует в Тюмени
09:02 В Тюмень привезли марку, посвященную "Космической связи"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Население Тюменской области растет высокими темпами

Ввод жилья в Тюменской области превышает среднероссийский показатель

Тюменский АПК наращивает объемы сельхозпроизводства

Политика

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

Экономика

Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост

В Тюменской области снят карантин по золотистой картофельной нематоде

Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Общество

Ишимцы напишут Всероссийский географический диктант

В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"

В России объявлена арт-эстафета

Спорт

В Челябинске построят центр развития шорт-трека

Ветераны спорта состязались в Викулово

Тюменские дзюдоисты стали чемпионами Гран-при в Голландии

Происшествия

На Ямале пьяная мать отравила двухмесячную дочь грудным молоком

В Югре коммунальщик за взятку заплатит штраф

Безработный уроженец Казахстана попался с наркотиками в Тюмени  
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+