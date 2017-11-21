В Ялуторовске готовятся к "Декабристским вечерам"

XXIX Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" состоится в Ялуторовске с 7 по 14 декабря.

Откроет фестиваль митинг на мемориале декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске. А торжественные мероприятия стартуют в детской школе искусств им. С. И. Мамонтова. Вечером 7 декабря зрителей ждет концертная программа хорового отдела "Песни звонкие метели". Откроется и передвижная выставка "Декабристы: путь длиною в тридцать лет", представленная Ялуторовским музейным комплексом.

Как сообщает областной департамент культуры, почетными гостями фестиваля станут потомок декабриста Якушкина А. А. Бонч-Осмоловская, сотрудник музея "Петропавловская крепость" М. В. Вершевская, член Санкт-петербургского общества наследия декабристов Т. Н. Ознобишина.

Интересны будут и шахматный турнир им. декабриста Вильгельма Тизенгаузена, и "Декабристский бал" в школе им. Декабристов, а также детский и студенческий балы во Дворце культуры, литературная гостиная "Памяти поэтов-декабристов", салонный вечер "Зажгутся свечи в доме Муравьёвых". Музыкальная программа фестиваля будет представлена Санкт-Петербургской опереттой. Участников фестиваля ждут круглые столы, встречи с писателями, экскурсии.

14 декабря, в День памяти декабристов, традиционно пройдет митинг на мемориально-духовном комплексе с возложением цветов к могилам декабристов А.В. Ентальцева и В.И. Враницкого.

Завершится фестиваль выступлением камерного оркестра детской школы искусств им. С.И. Мамонтова во Дворце культуры.