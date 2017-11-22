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Тюменским автовладельцам напоминают об уплате транспортного налога

08:56 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
stlad.ru

Имущественные налоги, в том числе транспортный, в этом году необходимо уплатить не позднее 1 декабря, напомнили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.

Наиболее удобным способом уплаты имущественных налогов является "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте nalog.ru. Произвести оплату по налогам также можно в интернет-сервисе "Заплати налоги" на сайте nalog.ru (если физическому лицу известен размер исчисленного налога), в платежных терминалах или онлайн-банках по индексу документа, указанному в квитанции к налоговому уведомлению.

О том, что является основанием для начисления налога, освобождения от его уплаты, а также о последних изменениях, относящихся к вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов, сотрудники налоговых органов рассказывают тюменским автовладельцам на тематических семинарах, посвященных имущественным налогам.

Основанием для начисления транспортного налога являются сведения, поступающие в налоговую службу из местных органов ГИБДД (о регистрации, снятии с учета). При продаже автомобиля или иного автомототранспортного средства автовладельцев интересуют условия начисления транспортного налога. Продажа транспортного средства должна обязательно сопровождаться снятием его с регистрационного учета. В противном случае обязанность уплачивать транспортный налог останется не за покупателем, а за прежним хозяином, так как договор купли-продажи не является достаточным основанием для перерасчета налога.

Физические лица также интересуются тем, может ли владелец автомобиля, находящегося в розыске, быть освобожден от транспортного налога и при этом не предоставлять справку из органов внутренних дел об угоне. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (ст. 358 НК РФ), обязанность предоставлять в инспекцию документ, подтверждающий факт угона (кражи) соответствующего транспортного средства на физическое лицо не возлагается.

Если владелец автомобиля представляет в налоговую заявление об освобождении его от уплаты транспортного налога и не прилагает к нему документы, подтверждающие факт кражи, инспекция сама направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении угона с указанием периода, с начала которого объект налогообложения числится в розыске.

Основанием для полного или частичного освобождения от уплаты транспортного налога является наличие права на получение льгот. Изменения федерального уровня касаются льготирования граждан в отношении транспортных средств, зарегистрированных в системе "Платон". Они смогут уменьшить сумму транспортного налога на сумму соответствующего  платежа в системе.

В связи с изменениями в региональном законодательстве с 2016 года владельцы легковых автомобилей до 150 л. с. включительно освобождаются от уплаты налога только за одно такое транспортное средство. Тюменцы, имеющие более одного легкового авто указанной мощности получат уведомления на уплату налога. При этом налогоплательщик выбирает самостоятельно объект, по которому желает получить льготу путем представления заявления в налоговый орган.

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Теги: УФНС России по Тюменской области , налоги , автомобили

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