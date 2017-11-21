В Армизонском районе трактористам не выплачивали зарплату

Фото: прокуратура РФ

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Полое" Армизонского района обвиняется в невыплате зарплаты своему коллективу.

Как сообщает прокуратура по Тюменской области, с января по июль девять работников организации - трактористы, разнорабочий, бригадир-учетчик, заведующий складом и главный бухгалтер - не получили в общей сложности свыше 417 тыс. рублей.

Руководитель кооператива полностью признал вину и добровольно погасил долги.

Тем не менее, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозят штраф или принудительные работы.