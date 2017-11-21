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Корпорация МСП совместно с банками-партнерами окажет поддержку тюменским предпринимателям

12:42 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Тюменской области ежегодно увеличивается. Об этом заявил директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов, приветствуя участников круглого стола "Кредитно-гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области".

"Регион динамично развивается. За последние десять лет валовый региональный продукт увеличился вдвое, объем промышленного производства вырос более чем в три раза. Индекс промышленного производства в Тюменской области всегда имеет положительное значение. В лучшие годы этот показатель достигал 110-120 процентов, в 2016 году он составил 105 процентов", - отметит Леонид Остроумов. По словам директора департамента, только за 2016 год количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 17%.

"Мы занимаемся только поддержкой малого и среднего предпринимательства, других интересов на финансовом рынке у нас нет. Поэтому "МСП Банк" представляет из себя центр компетенций в сфере кредитования бизнеса. Рабочая группа Центробанка РФ одобрила разработанные корпорацией МСП стандарты кредитования малого и среднего бизнеса. Это первый шаг, и мы очень рассчитываем, что наши кредитные продукты позволят малому и среднему предпринимательству развиваться намного эффективнее. Например, недавно была утверждена кредитная линейка по поддержке сельскохозяйственной кооперации. Мы разработали специальные кредитные продукты для женщин-предпринимателей", - рассказал председатель правления АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов, добавив, что это финансовое учреждение старается работать в узких сегментах рынка, в которые коммерческие банки, как правило, не заходят.

Заместитель генерального директора АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Максим Любомудров рассказал, что, кроме кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса, корпорация проводит, например, мониторинг системы закупок крупнейших госкомпаний на предмет участия в них малых предпринимателей. По его словам, корпорация стремится рассказать о своей работе максимальному количеству предпринимателей в регионах. Для этого создан интернет-портал "Бизнес-навигатор", с помощью которого бизнесмены могут получить огромный объем полезной информации.

Фото ИА "Тюменская линия"

"В Тюменской области мы рассмотрим конкретные проекты, которые были отобраны для того, чтобы корпорация совместно с банками-партнерами оказала им поддержку", - отметил Максим Любомудров.

Отметим, что с круглого стола, посвященного кредитно-гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса, началась насыщенная программа выездной сессии АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в Тюменской области. В рамках сессии пройдет еще один круглый стол, темой которого станет участие предпринимателей в госзакупках, а также пленарное заседание, в котором примут участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор корпорации Александр Браверман.

"Мы неоднократно информировали предпринимательское сообщество региона о деятельности корпорации МСП. Теперь тюменские предприниматели смогут более подробно познакомиться со всеми продуктами корпорации, выяснить все нюансы и получить ответы на свои вопросы, касающиеся финансовой, имущественной и других направлений поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил Леонид Остроумов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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Теги: Александр Браверман , малый и средний бизнес , Леонид Остроумов , Владимир Якушев , предприниматели , Корпорация МСП

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