up

21.11.2017 вторник

EUR 69.6654

USD 59.2746

В Тюмени -1..-3 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги набирает толщину

13:37 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ледовая переправа. Фото ИА "Север-Пресс"

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги продолжают намораживание толщины льда. Дорожники также ведут работы по устройству всех трех полос ледовой дороги, сообщает ИА "Север-Пресс".

"Мы уже трижды пролили водой первую и третью полосы переправы, полностью провешковали их. На второй полосе мы не можем начать работы из-за полыньи, работы ведут только на берегу", - рассказал директор предприятия "Ямалавтодор" Иса Магомадов.

Сейчас толщина льда на ледовой трассе составляет в среднем 27 сантиметров, этого недостаточно для безопасного движения автомобилей. Чтобы открыть переправу для транспорта весом до 3,5 тонн, необходимо нарастить толщину льда до 32 сантиметров. Дорожники ожидают установления устойчивых отрицательных температур для скорейшего завершения обустройства ледовой переправы и ее открытия.

Во избежание несчастных случаев дорожники призывают жителей округа дождаться открытия ледовой переправы, не выезжать и не выходить на лед.

Пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги ведутся вездеходами на воздушной подушке. Стоимость билета - 110 рублей, перевоз багажа обойдется в 55 рублей. Оперативную справку по работе вездеходов на воздушной подушке можно получить по телефонам 8 (34922) 4-30-90 и 8 (34922) 7-17-04.

Напомним, в прошлом году движение транспорта по ледовой переправе открылось 21 ноября, в 2015 году - 25 ноября, в 2014 году - 27 ноября, а в 2013 - 1 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Ямал , ледовая переправа

Последние новости

14:43 Тюменцы могут увидеть падение особо ярких метеоров
14:32 Тюменцам разъясняют правила эксплуатации печей
14:21 Автопарк тобольского ПАТП значительно помолодел
14:10 Группа "Свеза" планирует купить Тюменский фанерный завод
13:59 Новые съезды на развязке Монтажников запущены в тестовом режиме Фото
13:48 Тяжелоатлеты региона готовятся к российским соревнованиям
13:37 Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги набирает толщину
13:26 В Армизонском районе трактористам не выплачивали зарплату
13:15 Губернатор поздравил работников и ветеранов налоговых органов Тюменской области с праздником
13:04 В Челябинской области зафиксировали превышение радиоактивных веществ
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов налоговых органов Тюменской области с праздником

Население Тюменской области растет высокими темпами

Ввод жилья в Тюменской области превышает среднероссийский показатель

Политика

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

Экономика

Автопарк тобольского ПАТП значительно помолодел

Группа "Свеза" планирует купить Тюменский фанерный завод

Новые съезды на развязке Монтажников запущены в тестовом режиме

Общество

Тюменцы могут увидеть падение особо ярких метеоров

Тюменцам разъясняют правила эксплуатации печей

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги набирает толщину

Спорт

Тяжелоатлеты региона готовятся к российским соревнованиям

Легкоатлетический манеж в Тольятти будет более чем востребован, считают специалисты

В Челябинской области оборудуют искусственное футбольное поле

Происшествия

В Армизонском районе трактористам не выплачивали зарплату

В Челябинской области зафиксировали превышение радиоактивных веществ

Полиция Тюмени разыскивает грабителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+