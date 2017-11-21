Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги набирает толщину

Ледовая переправа. Фото ИА "Север-Пресс"

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги продолжают намораживание толщины льда. Дорожники также ведут работы по устройству всех трех полос ледовой дороги, сообщает ИА "Север-Пресс".

"Мы уже трижды пролили водой первую и третью полосы переправы, полностью провешковали их. На второй полосе мы не можем начать работы из-за полыньи, работы ведут только на берегу", - рассказал директор предприятия "Ямалавтодор" Иса Магомадов.

Сейчас толщина льда на ледовой трассе составляет в среднем 27 сантиметров, этого недостаточно для безопасного движения автомобилей. Чтобы открыть переправу для транспорта весом до 3,5 тонн, необходимо нарастить толщину льда до 32 сантиметров. Дорожники ожидают установления устойчивых отрицательных температур для скорейшего завершения обустройства ледовой переправы и ее открытия.

Во избежание несчастных случаев дорожники призывают жителей округа дождаться открытия ледовой переправы, не выезжать и не выходить на лед.

Пассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги ведутся вездеходами на воздушной подушке. Стоимость билета - 110 рублей, перевоз багажа обойдется в 55 рублей. Оперативную справку по работе вездеходов на воздушной подушке можно получить по телефонам 8 (34922) 4-30-90 и 8 (34922) 7-17-04.

Напомним, в прошлом году движение транспорта по ледовой переправе открылось 21 ноября, в 2015 году - 25 ноября, в 2014 году - 27 ноября, а в 2013 - 1 декабря.