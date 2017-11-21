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Студенты ведущих университетов мира приедут в Тюмень

15:16 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Стэнфордский форум. Фото fedpress.ru/

Тридцать лучших студентов из Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Калифорнийского университетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ и Высшей школы экономики познакомятся с экономическим, техническим и культурным потенциалом Тюменской области с 23 по 25 ноября.

В рамках Стэнфордского российско-американского форума участники разрабатывают совместные проекты, направленные на укрепление международного сотрудничества по трем направлениям: экономика, международные отношения и техническое сотрудничество. Студенты изучают возможности взаимодействия в области космического пространства, потенциал бизнеса в сфере здравоохранения и финансов, вопросы энерго- и кибербезопасности. В Тюмени участники Стэнфордского российско-американского форума будут собирать материалы для совместных проектов участников.

"Тюменский сегмент Стэнфородского форума позволяет участникам углубиться в материал исследований, найти контакты для продолжения своей исследовательской работы в течение года и увидеть региональные аспекты реализации конкретных программ. Такие проекты очень важны для тюменских студентов — коммуникации и взаимодействие с прогрессивной молодежью из разных частей планеты дают возможность ориентироваться в мировой повестке и в будущем масштабировать свои идеи за пределы нашей страны", — отметила заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

23 ноября студенты приглашены на оглашение ежегодного послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Затем они разделятся на проектные команды и начнут рабочие группы по направлениям. С 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" поделятся первыми впечатлениями о Тюменской области и оформят их в презентацию. В 20 часов гостей ждет ужин в честь Дня благодарения. В неформальной обстановке участники смогут пообщаться с горожанами. В первый и второй дни визита для студентов также проведут экскурсии по тюменским предприятиям.

24 ноября участников форума ждет знакомство с достопримечательностями областного центра: студенты побывают в новом музейном комплексе им. И. Я. Словцова, мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" и на экскурсии по Тюмени.

25 ноября участники российско-американского Стэнфордского форума познакомятся с культурным разнообразием региона и отправятся в Ялуторовск: сотрудники острога проведут интерактивную экскурсию и мастер-классы по созданию обереговой куклы, росписи по дереву и чеканке монет. Вечер завершит ужин в тюменских семьях. Принимающие семьи приготовят традиционный ужин, пригласят в гости трех-четырех участников форума и своих близких или коллег, а после ужина прогуляются по окрестностям и покажут любимые городские места.

Тюмень в третий раз встречает делегацию российско-американского Стэнфордского форума. В этом году на форум поступило 700 заявок, среди которых было отобрано 30 лучших участников. По условиям проекта студенты ведущих российских и американских вузов образуют рабочие группы и в течение года работают над исследовательской темой дистанционно и очно. Основная часть очной сессии проходит в Москве, затем студенты приезжают в Тюмень, чтобы изучить вопрос в региональном ключе. Результаты изысканий исследователи представят в апреле на итоговой конференции в Стэнфорде, США.

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Теги: Стэнфордский форум

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