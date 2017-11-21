В Уватском районе пассажиров через Иртыш начинает перевозить вертолет

uvatskie.ru

Перевозить пассажиров через Иртыш в районе с. Уват во время ледостава будет вертолет с 22 ноября.

Как сообщает администрация Уватского района, на перелет у селян будет ежедневно по два часа: утром – с 8 до 9 часов, вечером – с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Посадка происходит по предварительной записи. При себе обязательно нужно иметь паспорт.

На левом берегу (с. Уват) площадка находится в районе АЗС. На правом - напротив асфальтового завода на автодороге Уват – Ивановка. На правобережье от автовокзала до вертолетной площадки и обратно будет курсировать автобус.

Безопасность людей охраняют спасатели, у них есть судно на воздушной подушке.