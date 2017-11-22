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Тюменские старшеклассники пройдут квест "Край72"

09:29 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские старшеклассники пройдут квест «Край72». Фото

Ученики 10 классов двадцати тюменских школ примут участие в квест-игре "Край72". Это совместный проект тюменского филиала Президентской библиотеки и Централизованной библиотечной системы Тюмени.

Квест приурочен к Году экологии. Цель игры не только рассказать ребятам о возможностях современных библиотек и познакомить с их электронными ресурсами, но и обогатить знания школьников по краеведению. В результате поиска учащиеся смогут найти ключ к решению определенной экологической проблемы. Проект будет реализован в три этапа.

Первый этап квест-игры продлится до 30 ноября. Все учащиеся прослушают информацию о современных ресурсах библиотек и о последовательности работы с ними. Для закрепления знаний ребятам будет продемонстрирован фильм о жизни и творчестве тюменского писателя Ивана Истомина. И уже после этого старшеклассники получат задания, связанные с деятельностью этого писателя для самостоятельного выполнения. Ответив на вопросы первого тура игры, школьники должны угадать зашифрованное слово. Первые пять правильно ответивших учеников составят команду, которая представит класс на втором этапе игры.

Второй этап пройдет с 4 по 8 декабря в виртуальном формате в социальной сети "ВКонтакте". Команде каждого класса необходимо зарегистрироваться на страничке "КРАЙ 72". Ежедневно в течение пяти дней в 13 часов там будет выкладываться задание, которое необходимо выполнить до 22 часов этого же дня. После указанного времени задание становится недоступным. Каждое задание выполняется всей командой с использованием ресурсов сайта "Электронная библиотека тюменского писателя" и официального сайта Президентской библиотеки. Соревнования второго тура пройдут между командами одной школы. По итогам второго этапа определится команда, которая представит школу в заключительном этапе квеста.

Третий общегородской этап состоится с 12 по 15 декабря и пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи, куда соберутся школьные команды-победительницы. Каждой команде будет дано отдельное задание, которое они должны будут выполнять на скорость с помощью собственных электронных устройств – телефонов и планшетов. По результатам третьего этапа определится команда – безусловный победитель проекта "Край72" и команды, которые займут второе и третье места. Квест-игра "Край72" завершится торжественной церемонией награждения, во время которой все финалисты получат дипломы, а победители – дипломы и ценные призы.

Проследить информацию о каждом туре можно на официальном сайте МАУК "ЦГБС", а также на страницах библиотечной системы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фэйсбук", "Твиттер" по хештегу "Край72".

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Теги: квест , Президентская библиотека , Год экологии , кареведение

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