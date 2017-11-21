В Тюменской области снижается количество групповых несчастных случаев на производстве

proctmo.ru

На протяжении двух последних лет в Тюменской области фиксируется снижение количества групповых несчастных случаев на производстве, в том числе с тяжелым и смертельным исходом, с 81 в 2016 году до 43 в 2017 году.

Об этом на пятом открытом форуме прокуратуры "Труд и занятость" сообщил заместитель прокурора Руфат Биктимеров.

"Между тем нарушения правил охраны труда имеют место, - отметил он. - За 10 месяцев 2017 года тюменские прокуроры выявили 229 таких нарушений, что примерно на уровне прошлого года. Для их устранения внесено два протеста, 66 представлений, объявлено 14 предостережений, в суды направлено три иска".

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлекли 80 лиц, к административной – 31, по материалам прокуратуры возбудили одно уголовное дело.

proctmo.ru

Следует отметить, что тема форума вызвала интерес и дискуссию среди его участников. Выступающие отмечали конструктивное взаимодействие с прокуратурой и высказывали предложения по совместной работе. Итоги состоявшегося обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с органами власти и контролирующими органами, общественными институтами, представителями экспертного и предпринимательского сообщества.

proctmo.ru

Борис Олейник