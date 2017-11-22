Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились в Тюмени

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Новые камеры автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать на девяти тюменских перекрестках.

Это пересечения улиц Профсоюзной и 50 лет Октября, Дамбовской и Одесской, Ленина и Орджоникидзе, Широтной и Монтажников, Менделеева и Артамонова, Холодильной и Малыгина, Западносибирской и Казачьи Луга, Молодежной и Чаплина, Домостроителей и Западносибирской.

Камеры фиксируют превышение скоростного режима, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

ГИБДД Тюменской области рекомендует автомобилистам быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения. С начала 2017 года на дорогах региона автомобилистам-нарушителям, попавшим в зону действия камер фото- видеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, направлены более 800 тыс. постановлений о наложении административных взысканий.