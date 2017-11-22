Более десяти тысяч жителей региона заболели ОРВИ

ОРВИ и грипп. Фото depzdrav.yanao.ru

10 тыс. 682 случая ОРВИ зарегистрировано в Тюменской области с 13 по 19 ноября. Среди заболевших дети, преимущественно дошкольного возраста, составляют 73%.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, заболеваемость ОРВИ вызывается респираторными вирусами негриппозной этиологии.

В области завершается иммунизация населения против гриппа. На 20 ноября за счет федерального бюджета, средств предприятий и граждан привиты 641 тыс. 586 человек, что составило более 43% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок план прививок выполнен на 100%, привиты 570 тыс. 100 человек.

В управлении работает телефон горячей линии по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа - 89044929230.