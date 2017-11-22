"Рубин" расторг контракт с главным тренером

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ХК "Рубин" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владиславом Хромых и одним из его помощников Денисом Баевым. Такое решение приняло руководство клуба.

К следующему матчу чемпионата Высшей хоккейной лиги в Орске с "Южным Уралом" команду будет готовить Дмитрий Андреев.

Руководство ХК "Рубин" выразило тренеру благодарность за проделанную работу. "Он прикладывал максимум усилий, чтобы добиться с "Рубином" успеха, однако не все получилось", - отмечает пресс-служба сибирской дружины.