"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

rosneft.ru

Первую партию товарной нефти нового Эргинского кластера в трубопроводную систему "Транснефти" отгрузила "Роснефть". В торжественной церемонии по случаю ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендырское месторождения, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Их суммарные запасы (AВС1+С2) составляют 259 млн т нефти. По своим характеристикам это – легкая, низкосернистая нефть, соответствующая экспортной марке "Siberian Light".

Кластер сформирован на основе интеграции инфраструктуры приобретённого на аукционе в июле этого года Эргинского лицензионного участка с запасами 103 миллиона тонн, а также Кондинской группы месторождений. Общая площадь лицензионных участков - более 5 тыс. км2. Для развития ресурсной базы продолжаются геологоразведочные работы на всех лицензионных участках.

При реализации Эргинского проекта будут применяться передовые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, технологии многостадийного гидроразрыва пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта, методы "умного заводнения" и иные технологии увеличения отдачи пласта. Технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, которые уже используются "Роснефтью" на Приобском месторождении, позволят с максимальной эффективностью разрабатывать месторождения Эргинского кластера.

В составе первого пускового комплекса – основные объекты нефтегазодобычи и транспортировки нефти: Центральный пункт сбора (ЦПС) мощностью на первом этапе 2,3 млн тонн нефти и более 120 млн м3 газа в год, 27 кустовых площадок, газотурбинная электростанция мощностью 42 МВт и высоковольтные линии электропередачи, вахтовый поселок, а также трубопровод протяженностью 68 км, обеспечивающий транспортировку нефти в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти". Все оборудование на промысле – российского производства. Уже введены в эксплуатацию 133 скважины протяженностью до 4 тыс. 500 метров.

На следующих этапах будут пробурены 2420 скважин с долей горизонтальных добывающих скважин 93% (для их строительства будут привлечены 23 буровые установки), обустроены более 100 кустовых площадок с необходимой для их эксплуатации инфраструктурой. При этом максимальный уровень годовой добычи Эргинского кластера составит 8,8 млн тонн. Будет создано около 5 тыс. новых рабочих мест.

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Проект по разработке Эргинского кластера будет реализовываться с учетом современных экологических требований: уже к 2020 году уровень рационального использования попутного нефтяного газа составит не менее 95%.

Запуск Эргинского кластера обеспечит максимальную эффективность освоения ресурсов основного нефтегазодобывающего региона присутствия НК "Роснефть" с развитой инфраструктурой. Интегральный подход к разработке приобретенного Компанией на аукционе Эргинского участка и Кондинской группы месторождений - единая система транспорта, энергоснабжения, управления разработкой - позволит обеспечить высокую синергию и ускоренное освоение ресурсного потенциала кластера. При реализации проектов по освоению "гринфилдов" в ХМАО будет также использоваться развитая инфраструктура крупнейшего добычного актива компании - ООО "РН-Юганскнефтегаз", сообщает пресс-служба "Роснефти".

В Ханты-Мансийском автономном округе расположены крупнейшие активы компании такие как: "РН-Юганскнефтегаз", "Самотлорнефтегаз", "Варьеганефтегаз", "Няганьнефтегаз". Суммарная годовая добыча углеводородов составляет здесь 137 млн тонн. Создание нового центра нефтегазодобычи в Западной Сибири - один из приоритетных проектов "Роснефти".