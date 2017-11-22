Корпорация МСП поддержит реализацию семи тюменских инвестпроектов

Корпорация МСП поддержит реализацию семи тюменских инвестпроектов. Фото corpmsp.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Александр Браверман приняли участие в презентации семи инвестиционных проектов Тюменской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации.

Так, ООО "Прованс" планирует реализовать проект по строительству производственной базы для переработки овощей и листовых салатов в индустриальном парке "Боровский". Компания "СибАгроПром" ведет строительство завода по глубокой переработке сои. ООО "Заводоуковский маслозавод", реализующее проект в сфере сельхозкооперации, планирует привлечение заемного финансирования для приобретения маслосемян рапса для переработки. Проект по строительству производственного лесохозяйственного предприятия в Исетском районе планирует реализовать ООО "ТехноМодель". Воспользоваться кредитно-гарантийной поддержкой для организации перевозки насыпных грузов планирует ООО "ППЖТ". Проект по строительству доступного жилья по ценам ниже рыночных (комплексная застройка микрорайона в районе улицы Ветеранов труда в Тюмени) реализует АО "СМП-280". Компания "Макстерм" планирует приобретение оборудования и производственных мощностей для расширения линейки выпускаемой продукции.

В итоге по каждому проекту было принято положительное решение об оказании поддержки. Отметим, что общая сумма инвестиций в семь проектов превысит 2,6 млрд рублей. Будет создано около 600 новых рабочих мест.

Гарантийная поддержка корпорации — 840 млн рублей, предприниматели привлекают заемное финансирование общим объемом 1,7 млрд рублей, в том числе более миллиарда по программе стимулирования кредитования корпорации МСП.

Александр Браверман отметил, что все проекты, реализуемые с Тюменской областью, успешны, он подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества с регионом.

"Убежден, что такое активное взаимодействие всех заинтересованных сторон придаст дополнительный импульс развитию экономики, созданию новых рабочих мест", - резюмировал губернатор Владимир Якушев.