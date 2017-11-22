Умер Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский. Фото phototyumen.ru

В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на певца Дмитрия Маликова.

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", — сказал Маликов.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.