Тюменцам подарят пять миллионов литров воды

skvazhina-na-vody.ru

Жители Тюмени, не имеющие долгов за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, примут участие в акции "Бонус в кубе".

Как сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал", 500 аккуратных плательщиков, которые до конца текущего года оплатят свою текущую задолженность, получат возможность стать обладателями 10 кубометров воды. Бонусные кубометры воды в денежном эквиваленте будут зачислены на лицевые счета добросовестных плательщиков, которые определят с помощью генератора случайных чисел.

На предприятии надеются, что аккуратных плательщиков после проведения этой акции станет больше.

"Важно в период таких акций показать потребителю, что копить долги за коммунальные услуги – это очень невыгодно, поскольку услугами водоснабжения и водоотведения человек пользуется каждый день, а значит, и долг каждый месяц только увеличивается, и погасить его становится все сложнее. Лучше платить до 10 числа каждого месяца", - отметила директор по сбыту компании "Тюмень Водоканал" Екатерина Шаркова.

С информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.