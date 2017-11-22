Семьи-долгожители чествовали в Ялуторовском районе

Торжественное чествование семи пар-долгожителей провел загс Ялуторовского района 21 ноября.

50-летние юбилеи отметили супруги Филатовы из с. Памятное, Замякины из с. Киево, Баграмовы из с. Беркут, Плетневы из д. Южная, Сафаровы, Федоровы и Сапожниковы из с. Бердюгино.

Глава района Андрей Гильгенберг вручил каждой супружеской паре благодарственное письмо губернатора Тюменской области Владимира Якушева и памятную медаль.

"Там, где тепло семейного очага помогает пережить горести и умножает общие радости, где царят согласие и любовь, и есть крепкая и дружная семья, что составляет основу государства. Я поздравляю вас с юбилеем вашей семьи, рад, что вами создан столь крепкий союз. Сердечно желаю вам счастья, любви и внимания близких, лада и тепла в ваших домах, хорошего самочувствия, оптимизма и светлых надежд. Пусть всегда вам сопутствует удача, радуют успехами дети и внуки, крепкой опорой служит на протяжении всей жизни ваш семейный оплот, сбываются самые смелые мечты и планы", – отметил Андрей Гильгенберг.