up

22.11.2017 среда

EUR 69.8184

USD 59.4604

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Семьи-долгожители чествовали в Ялуторовском районе

15:54 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Торжественное чествование семи пар-долгожителей провел загс Ялуторовского района 21 ноября.

50-летние юбилеи отметили супруги Филатовы из с. Памятное, Замякины из с. Киево, Баграмовы из с. Беркут, Плетневы из д. Южная, Сафаровы, Федоровы и Сапожниковы из с. Бердюгино.

Глава района Андрей Гильгенберг вручил каждой супружеской паре благодарственное письмо губернатора Тюменской области Владимира Якушева и памятную медаль.

"Там, где тепло семейного очага помогает пережить горести и умножает общие радости, где царят согласие и любовь, и есть крепкая и дружная семья, что составляет основу государства. Я поздравляю вас с юбилеем вашей семьи, рад, что вами создан столь крепкий союз. Сердечно желаю вам счастья, любви и внимания близких, лада и тепла в ваших домах, хорошего самочувствия, оптимизма и светлых надежд. Пусть всегда вам сопутствует удача, радуют успехами дети и внуки, крепкой опорой служит на протяжении всей жизни ваш семейный оплот, сбываются самые смелые мечты и планы", – отметил Андрей Гильгенберг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ЗАГС , Ялуторовский район

Последние новости

16:05 Россия и Китай развивают биомедицинское сотрудничество Фото
15:54 Семьи-долгожители чествовали в Ялуторовском районе
15:43 ТюмГУ встретит региональный этап конкурса "Славим человека труда"
15:32 В успенском интернате создадут эпилептологическую службу Фото
15:21 Рейн: послание губернатора – это знаковое событие в политической жизни региона
15:10 В России ужесточили требования к иностранцам, желающим получить вид на жительство
14:59 Тюменцам расскажут, что такое абстракция
14:48 Молодежь сможет обсудить ключевые моменты послания губернатора и задать ему вопросы
14:37 Старшеклассницы из Успенки стали героинями фильма "Сильная духом"
14:26 Игорь Климов возглавил "СИБУР Тобольск"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Молодежь сможет обсудить ключевые моменты послания губернатора и задать ему вопросы

Владимир Якушев: предложения корпорации МСП прозвучат в докладе Госсовету РФ

Корпорация МСП поддержит реализацию семи тюменских инвестпроектов

Политика

Игорь Климов возглавил "СИБУР Тобольск"

Артюхов: губернатор в посланиях последовательно развивает тему интеллектуального ресурса области

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Экономика

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Общество

Россия и Китай развивают биомедицинское сотрудничество

Семьи-долгожители чествовали в Ялуторовском районе

ТюмГУ встретит региональный этап конкурса "Славим человека труда"

Спорт

Тюменские клубы отправятся на чемпионат Европы по дзюдо

"Тюмень" завершит осеннюю часть первенства ФНЛ в Химках

Курсант ТВВИКУ стал чемпионом в первенстве мира по гиревому спорту

Происшествия

Тюменец ограбил фирму для разрешения своих финансовых проблем

На автодороге Салехард - Надым почти сутки искали внедорожник

На Урале двое инспекторов ГИБДД погибли во время погони за нарушителем
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+