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Россия и Китай развивают биомедицинское сотрудничество

16:05 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Главный врач Федерального центра нейрохирургии, заведующий кафедрой первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Альберт Суфианов выступил на пленарном заседании второго международного форума "Российско-китайское биомедицинское сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь", посвященном системе подготовки врачей-нейрохирургов мирового уровня.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Форум стал площадкой для профессионального диалога ведущих специалистов двух стран из сферы здравоохранения и фарминдустрии, представителей научно-исследовательских организаций и бизнеса. Более 200 российских и 40 китайских специалистов стали участниками и гостями форума. В течение трех дней в рамках двух проектных сессий и четырех секций было заслушано более 70 тематических докладов.

По мнению Альберта Суфианова, роль фундаментальной науки в сфере разработки лекарств сложно переоценить. Научные исследования конвертируются в медицинские разработки, а потом - в конкретные препараты. Сегодня для России международное сотрудничество заметно усложнилось, но сотрудничество с Китаем во многих сферах, и в частности биомедицине, может дать хорошие результаты.

"Мы готовы предложить нашим китайским коллегам инновационный индивидуальный подход в образовании и подготовке специалистов топового класса в такой сложной отрасли медицины, как нейрохирургия. Если китайские коллеги оценят эту перспективу и наши возможности, то сотрудничество может развиться плодотворно для обеих стран", - уверен Альберт Суфианов.

Несколько лет назад Китайская Народная Республика объявила о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь". Проект направлен на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. При этом совместные исследования именно в области медицины и биологии могут стать наиболее перспективными в плане развития дальнейшего взаимодействия между учеными России и их китайскими коллегами. Доля России на мировом рынке биотехнологий на сегодняшний день составляет менее 0,1%, а примерно 80% биотехнологической продукции, потребляемой в России, является импортом.

Очевидно, что необходимо преодолевать разрыв в развитии биотехнологии со странами-лидерами. Понимая это, политех ускоренно развивает компетенции в области наук о жизни (Life sciences), которые сегодня являются мейнстримом, главным направлением для многих стран. По мнению руководства университета, в международном научно-техническом сотрудничестве необходимо усилить участие в совместных проектах в области биомедицинских исследований, создать научные лаборатории и совместные исследовательские центры с зарубежными университетами. А для того чтобы увеличить экспорт отечественной биомедицинской техники, нужно сделать ее конкурентоспособной.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской отметил, что сотрудничество политеха и Китая уже налажено, и контакты с китайской стороной развиваются интенсивно. "Если сравнить наш первый форум, то там принимало участие меньше десятка китайских компаний, а спустя всего полгода число участников со стороны Китая превысило 40. Большой интерес к форуму проявил и российский медицинский бизнес, научно-образовательные учреждения. Учитывая то, что Китай занимает второе место после Кремниевой долины по развитию инновационной экосистемы, а наша страна лидер по наличию талантов - новых Кулибиных, если угодно, это открывает достаточно широкие перспективы в области научно-технологического сотрудничества. Мы выбрали правильную дорогу", - уверен ректор одного из ведущих вузов страны.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , форум , сотрудничество , Китай , Альберт Суфианов

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