Меры поддержки некоммерческих организаций обсудили в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

О роли социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и их поддержке говорили на круглом столе в Тюменской областной думе парламентарии, представители правительства области, общественной палаты и общественной молодежной палаты, а также представители НКО.

"Нужно понять, что необходимо сделать, чтобы СО НКО рассматривались не как объект поддержки со стороны государства, а как субъект, который по ряду направлений может оказать услуги более высокого качества и более эффективно, чем госучреждения", - отметил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, открывая заседание.

В базе социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в Тюменской области, сегодня состоят 546 организаций. В ряде случаев они могут составить серьезную конкуренцию государственным организациям, отмечают докладчики.

"Мы пересматриваем структуру сети государственных и муниципальных учреждений, которые оказывают социальные услуги, и оказывают неплохо. Но мы знаем, что в некоторых сферах, например, в сфере оказания социальных услуг лицам без определенного места жительства и освободившимся из заключения, есть НКО, которые выполняют эту работу эффективнее. И таким НКО мы готовы оказывать поддержку, в том числе и имущественную. Сейчас в региональном департаменте социального развития рассматривается возможность передать часть недвижимого имущества негосударственному поставщику социальных услуг", - отметила начальник отдела информационно-аналитической работы и связей с общественными организациями департамента социального развития Юлия Мясникова.

По ее мнению, в регионе выстроена эффективная инфраструктура поддержки СО НКО. Методическую, юридическую и консультационную помощь организациям оказывают специалисты шести областных ресурсных центров, финансовую поддержку в виде грантов и субсидий они получают, принимая участие в федеральных и региональных конкурсах. С начала 2016 года из бюджета Тюменской области НКО на конкурсной основе получили около 40 млн рублей субсидий (по 20 млн в 2016 и в 2017 году).

В 2018 году эта сумма превысит 60 млн рублей. По поручению президента России, к 2020 году СО НКО будут получать 10% средств областного бюджета, выделяемого на предоставление социальных услуг населению.

"Но здесь пока существует неопределенность. Методики, как должна рассчитываться эта сумма, на общероссийском уровне еще нет. Кроме того, в федеральном законодательстве пока четко не обозначено, что такое социальное предпринимательство, которое многие путают с НКО. Ожидается, что это будет определено в 2018 году", - пояснила Юлия Мясникова.

Существуют и другие проблемные вопросы. Так, например, НКО испытывают сложности с использованием муниципальных помещений, в которых запрещено оказание платных услуг, сообщил председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты Михаил Мельцер. Он отметил необходимость внесения изменений в законодательство, в том числе касающихся расширения и дополнения списка видов деятельности НКО, расширения перечня форм поддержки таких организаций.

О своей работе рассказали представители НКО, организации "Открой мне мир", которая работает с инвалидами и людми с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также Олимпийского совета Тюменской области, центра помощи наркозависимым "Поколение", центра развития социальных проектов "Милосердие".

Увеличить присутствие социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в средствах массовой информации предложил депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин. Речь идет о выделении бесплатного печатного места в газетах и в электронных СМИ, эфира на телевидении. Парламентарий сообщил о подготовке соответствующих поправок в региональное законодательство.

"Представление в СМИ привлечет внимание к работе некоммерческих организаций со стороны благотворителей и общественности, ведь сейчас, на мой взгляд, многие люди даже не понимают разницу между НКО и социальным предпринимательством", - отметил Глеб Трубин.

По итогам заседания его участники выработали ряд рекомендаций. В частности, планируется продолжить работу по совершенствованию законодательства, рассмотреть возможность признать социально ориентированными направления "профилактика ВИЧ-инфекции и поддержка ВИЧ-инфицированных граждан, повышение качества жизни людей пожилого возраста". А также оказывать социально ориентированным НКО поддержку в приоритетном порядке в виде предоставления имущества в аренду на льготных условиях, помогать организациям в подготовке квалифицированных работников и добровольцев. Некоммерческим организациям рекомендовано повышать качество и доступность услуг.

Татьяна Ковалева