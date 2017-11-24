Лучших волонтеров назовут в Тюмени

vk.com/volonteers72

Конкурс творческих работ и фотографий для добровольцев Тюмени "Я - волонтер" проходит в Тюмени. Дедлайн 2 декабря.

"Так мы подведем итоги волонтерской деятельности 2017 года. В течение которого зажглись новые звезды добровольчества. Кто же светил ярче всех? Узнаем 8 декабря на форуме "Молодежь Тюмени", - поделилась руководитель добровольческого движения города Марья Кукарских.

Конкурс проводится в рамках традиционного праздника, посвященного Международному дню добровольца, по номинациям: "Лучший волонтер", "Лучшее волонтерское объединение", "Лучший социальный проект", "Лучшая фотография" (в данной номинации оценивается отражение решения социальной проблемы силами добровольцев, а также композиция, стилистика и креативные подход в исполнении).

Участниками могут быть волонтеры (молодежь от 14 до 30 лет), юные добровольцы (дети от 8 до 14 лет), общественные и добровольческие организации города.

Для участия необходимо до 1 декабря направить в отдел по работе с волонтерами центра "Дзержинец" заявку и конкурсную работу в одной из номинаций (принести по адресу: ул. Ватутина 6 или отправить по электронной почте: volonter.72@yandex.ru).

Награждение победителей памятными призами и дипломами состоится 8 декабря на форуме "Молодежь Тюмени" в администрации города.

Более подробную информацию можно получить, написав на официальную страницу отдела по работе с волонтерами.