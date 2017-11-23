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Тюменские спецслужбы ликвидировали условный теракт в "Жемчужине Сибири"

13:43 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

Тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий теракта в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" продемонстрировали высокий уровень подготовки спецслужб.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. 

Учения были организованы оперативным штабом в Тюменской области в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России.

В обстановке, максимально приближенной к реальной, проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

В учебной контртеррористической операции задействовались сотрудники территориальных управлений ФСБ, ФСО, МВД, федеральной службы войск национальной гвардии, СК, ФСИН, МЧС, органов исполнительной власти и других ведомств.

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Фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области
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Теги: теракт , терроризм , Жемчужина Сибири , учения , безопасность , ФСБ

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