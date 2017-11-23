Семейная пара около двух лет распространяла наркотики в Тюмени

Фото: УМВД по Тюмени

Подозреваемые в сбыте наркотиков в крупном размере задержаны в Тюмени.

Как сообщает городское УМВД, около 23 часов в районе Дома Обороны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков заметили подозрительную пару. Мужчину и женщину задержали и досмотрели. У ранее судимого 33-летнего мужчины, приехавшего с Ямала, и 37-летней тюменской селянки обнаружено 40 пакетиков с расфасованным на разовые дозы наркотиком. Экспертиза показала, что это "соль" массой 22,5 гр.

Распространители наркотиков проживают в гражданском браке, официально пара не трудоустроена. Около двух лет злоумышленники занимались "закладками" в областном центре.

Возбуждено уголовное дело. Каждому фигуранту грозит срок от восьми до пятнадцати лет.