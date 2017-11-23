Тюменских мам проконсультируют специалисты Пенсионного фонда

www.infpol.ru

День открытых дверей состоится в управлении Пенсионного фонда России в Тюмени (ул. Пржевальского, 54) 24 ноября, накануне Дня матери.

В течение дня посетителей клиентской службы проконсультируют по вопросам подготовки документов на распоряжение средствами материнского капитала.

Дополнительно для тех, кто не может прийти, с 13 до 15 часов будет работать горячая линия: 20-34-67, сообщает управление ПФР в Тюмени.