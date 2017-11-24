Центр "Семья" проведет бесплатные мастер-классы

berezka-event.ru

На семейный праздник приглашает тюменцев региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 25 ноября.

Гостей ждут увлекательные мастер-классы, а также подведение итогов и награждение победителей областного творческого конкурса "Лучший подарок маме".

Все участники праздника смогут своими руками под руководством специалистов создать подарки для своих любимых мам, научиться новым техникам и воплотить в жизнь смелые творческие идеи.

Вход на праздник, который состоится по адресу пр. Геологоразведчиков, д. 14а, свободный.Начало мероприятия в 10 часов.