Детсадовцы встретятся в финале спартакиады "Малыш"

Спартакиада Малыш | Фото ТГМЦ

Финал семейных стартов спартакиады "Малыш" среди детских садов Тюмени состоится 25 ноября, начало в 10 часов.

Как сообщает администрация города, участие в соревнованиях примут по три сильнейшие команды от каждого административного округа. Восточный АО представят сборные детских садов № 3/2, № 176/2, № 132/1. Калининский АО – № 78/1, № 1/2, № 55/1. Ленинский АО – № 106, № 65/2, № 79/2. Центральный АО – № 183/1, № 135/1, № 172/1.

Программа семейных стартов включает разминку, эстафету, перенос теннисного мяча на ракетке, полосу препятствий.