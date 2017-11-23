В Тобольске за наркосбыт осужден сотрудник медучреждения

Фото: УМВД по Тюмени

28-летний водитель одного из учреждений здравоохранения Тобольска осужден за распространение наркотиков.

Как сообщает Тобольский городской суд, он проведет 12 лет в колонии строгого режима. Полтора года мужчина сбывал наркотические средства горожанам. Поймать за руку его удалось в январе, тогда он был задержан с двумя пакетами наркотиков массой 17 гр.

Доказано, что деньги за услуги мужчине и его жене перечислялись через систему онлайн-кошельков и банковских карт.

Известно, что водитель свою вину не признал.