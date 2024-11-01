Судимый за кражи тюменец сломал сожительнице нос

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О пациентке, поступившей в тюменскую ОКБ№ 2 с переломом костей носа сообщили дежурную часть полиции сотрудники медучреждения. Подозреваемого в причинении вреда здоровью задержал участковый уполномоченный.

Опросил потерпевшую, участковый выяснил, что травму ей нанёс сожитель. Тюменец 1994 года рождения признался в содеянном и рассказал, что поссорился с женщиной в общежитии на ул. Харьковской.

Многократно судимый за кражи мужчина ударил женщину кулаком в лицо. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Тюменцу грозит до трёх лет лишения свободы.