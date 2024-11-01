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Судимый за кражи тюменец сломал сожительнице нос

Происшествия, 17:46 23 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О пациентке, поступившей в тюменскую ОКБ№ 2 с переломом костей носа сообщили дежурную часть полиции сотрудники медучреждения. Подозреваемого в причинении вреда здоровью задержал участковый уполномоченный.

Опросил потерпевшую, участковый выяснил, что травму ей нанёс сожитель. Тюменец 1994 года рождения признался в содеянном и рассказал, что поссорился с женщиной в общежитии на ул. Харьковской.

Многократно судимый за кражи мужчина ударил женщину кулаком в лицо. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Тюменцу грозит до трёх лет лишения свободы.

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# уголовное дело

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