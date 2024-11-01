Селянин разобрал стену гаража и похитил мотоблок

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Кражу мотоблока из гаража раскрыли сотрудники полиции в с. Червишево Тюменского района. Ущерб составил 45 тысяч рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей и установили, что к преступлению причастен житель с. Яр. Неоднократно судимый безработный 1975 года рождения признался в содеянном.

Он рассказал, что проник на неогороженный участок и, разобрав стену гаража из профильных листов, похитил мотоблок, а также бензобур. Похищенное злоумышленник продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Задержанный заключён под стражу.